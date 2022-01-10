Fransa, sel için kırmızı alarm verdi

Yetkililer, aşırı yağışın ardından vatandaşları uyardı. Yüzlerce hane elektriksiz kalırken, demir yolu taşımacılığı askıya alındı.

Aşırı yağış kaynaklı sel nedeniyle Fransa, alarm durumuna geçti.

Fransa Meteoroloji İdaresi (Meteo), ülkenin güney batısındaki Pyrenees-Atlantique, Landes, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne ile Ariege bölgelerinde aşırı yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" ilan etti.

AŞIRI YAĞIŞIN ARDINDAN UYARI

Gerd, Nord ile Aisne bölgelerinde sel riski ve Pyrenees-Orientales bölgesinde de çığ tehlikesi gerekçesiyle "turuncu alarm" verildi.

Pyrenees-Atlantiques ve Landes bölgesinde, çamur seli de görülebileceği belirtiliyor.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR, ULAŞIM AKSADI

Yerel basın, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Basque vilayetinde en az 900 haneye elektrik verilemediğini, bölgenin bazı kesimlerinde demir yolu taşımacılığına ara verildiğini, bazı kentlerde de okullara yönelik taşımacılık faaliyetlerinin iptal olduğunu yazdı.

FRANSA-ANDORRA ARASI YOLLAR KAPANDI

Pyrenees-Orientales ve Ariege valiliklerince yayınlanan ortak açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle ülkeyi Andorra’ya bağlayan "RN 320" ve "RN 22" yollarının kapandığı duyuruldu.

Aşırı yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.