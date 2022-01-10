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- Fransa, sel için kırmızı alarm verdi
Fransa, sel için kırmızı alarm verdi
- AA
- 10.01.2022 - 13:56
- Güncelleme : 10.01.2022 - 13:58
Aşırı yağış kaynaklı sel nedeniyle Fransa, alarm durumuna geçti.
Fransa Meteoroloji İdaresi (Meteo), ülkenin güney batısındaki Pyrenees-Atlantique, Landes, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne ile Ariege bölgelerinde aşırı yağış ve sel nedeniyle "kırmızı alarm" ilan etti.
AŞIRI YAĞIŞIN ARDINDAN UYARI
Gerd, Nord ile Aisne bölgelerinde sel riski ve Pyrenees-Orientales bölgesinde de çığ tehlikesi gerekçesiyle "turuncu alarm" verildi.
Pyrenees-Atlantiques ve Landes bölgesinde, çamur seli de görülebileceği belirtiliyor.
ELEKTRİK VERİLEMİYOR, ULAŞIM AKSADI
Yerel basın, Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Basque vilayetinde en az 900 haneye elektrik verilemediğini, bölgenin bazı kesimlerinde demir yolu taşımacılığına ara verildiğini, bazı kentlerde de okullara yönelik taşımacılık faaliyetlerinin iptal olduğunu yazdı.
FRANSA-ANDORRA ARASI YOLLAR KAPANDI
Pyrenees-Orientales ve Ariege valiliklerince yayınlanan ortak açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle ülkeyi Andorra’ya bağlayan "RN 320" ve "RN 22" yollarının kapandığı duyuruldu.
Aşırı yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor.