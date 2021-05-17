Fransa Sudan'ın 5 milyar dolar borcunu sildi

Fransa Sudan'ın 5 milyar dolar borcunu sildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik geçişini desteklemek için Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolar borcunu sileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sudan'da Demokratik Geçişi Destekleme Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken Sudan’ın yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu sileceklerini ifade etti.

Fransa daha önce Sudan’a IMF’e borçlarını ödeyebilmesi için 1,5 milyar dolar kredi vereceğini duyurmuştu.

SUDAN AFRİKA VE ARAP DÜNYASINA ÖRNEK OLABİLİR

Sudan’ın demokratik geçişini desteklediklerini ifade eden Macron, ülkenin ekonomik reformları hayata geçirmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Macron ayrıca, Sudan'ın Afrika ve Arap dünyası için örnek olabileceğini dile getirdi.



