Fransa, şüphelilerin telefonlarından gizlice ses ve görüntü kaydı alacak

Fransa'da tartışmalı bir yasa tasarısı daha gündeme getirildi.
Ülkedeki Senato, zanlıların kritik bilgilerine izinsiz ulaşma imkanı sağlayan tasarının ilgili maddesini kabul etti.
Adalet Yasası olarak adlandırılan tasarı, şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veriyor.
İzinsiz ses ve görüntü kaydı alınabilecek
Tasarının terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesi imkanını veren 3. maddesini kabul eden Senato, görüşmeleri 13 Haziran’a kadar sürdürecek.
Özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiri konusu oldu
Tasarı, insan hakları kuruluşları ve savunucuları ile muhalefet başta olmak üzere, birçok kesim tarafından "özgürlükleri kısıtladığı" gerekçesiyle eleştiriliyor.
Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamının genişletilmesi ve hükümete belirli koşullar altında ön soruşturma sürelerini uzatma olanağı tanınması da tasarı kapsamında yer alıyor.
Tasarının şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale gibi bazı maddeleri, hakim kararıyla mümkün olacak.
Milletvekillerinin onayına sunulacak
5 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlarda cihazların konumlarının izlenmesi maddesi, bazı senatörlerin itirazıyla "en az 10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar" olarak değiştirildi.
Tasarı, Senato'da kabul edilmesi durumunda Ulusal Meclis'te milletvekillerinin onayına sunulacak.