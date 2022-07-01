Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti

Afrika'nın sömürülmesinde geçtiğimiz yüzyılda tarihi bir rol oynayan Fransa'nın Takuba Görev Gücü'nün, Mali'deki operasyonlarının sona erdiği bildirildi.

Afrika'da Fransız varlığı azalmaya devam ediyor.

Son yıllarda, geçtiğimiz yüzyılda Fransız güçlerinin insanlık dışı uygulamalarının ortaya çıktığı Afrika'da, Fransa yönetimine karşı tepki ciddi boyutlara ulaşmıştı.

Halk tepkisinin yanında siyasette de kendini gösteren ilişkilerdeki gerilim, kara kıtadaki Avrupalı asker varlığında da değişimlere neden oluyor.

Mali'den askerlerini çekiyor

Bu kapsamda Fransa, Mali'deki Avrupalı askerlerden oluşan Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının sona erdiğini bildirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransız Barkhane güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının durduğu belirtildi.

Görev dün itibarıyla sona erdi

Fransız basınının, Genelkurmay Sözcüsü Pascal İanni'ye dayandırdığı haberde, Mali'deki Takuba Görev Gücü'nün operasyonlarının 30 Haziran'dan itibaren sona erdiği aktarıldı.

Takuba Görev Gücü, Mali’de operasyonlar gerçekleştiriyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali yönetimiyle ilişkilerin bozulması sonrası, 17 Şubat'ta Mali topraklarında Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlu askerlerin çekileceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi, Mali'den çektiği askerlerini bölge ülkelerinden Nijer ve Çad'a kaydırıyor.