Fransa: Türkiye'nin Finlandiya kararından memnunuz Paris yönetimi, yeni üyeliğin Avrupa-Atlantik bölgesinin ve müttefiklerin güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin Finlandiya'ya NATO için yeşil ışık yakmasıyla ilgili Fransa'dan açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Helsinki'nin şartları yerine getirdiğini ve Meclis'te onay sürecinin başlatılacağını söyledi.

Fransa memnuniyetle karşıladı

Fransa, Türkiye ve Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama niyetlerini açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ve ardından Macaristan'ın, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onaylama işlemini gerçekleştireceklerine dair niyetlerini beyan etmelerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Finlandiya yorumu: Güvenliğe katkı sağlayacak

Açıklamada, Fransa'nın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya müşterek ve ivedi şekilde katılma taleplerini ilk andan bu yana desteklediği vurgulandı ve şöyle denildi:

İsveç ve Finlandiya, NATO ile önemli ve birlikte çalışabilir askeri yeteneklere sahiptir. Üyelikleri bu sebeple Avrupa-Atlantik bölgesinin ve müttefiklerin güvenliğine belirleyici ölçüde katkı sağlayacaktır.

"NATO'nun güçlenmesi tüm üyelerin çıkarına"

Savaşın, Avrupa topraklarına döndüğü, bir bağlamda NATO'nun güçlenmesinin tüm üyelerinin çıkarına olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Fransa'nın, NATO'nun Temmuz 2023'te Litvanya'da düzenlenecek Vilnius Zirvesi'nde bu iki yeni müttefiki kabul edebilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylamasına ilişkin beklentisine yer verildi.