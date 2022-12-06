Fransa, Türkiye'nin operasyonlarına karşı konferans düzenleyecek

Paris yönetimi, Ürdün'de bölge liderlerinin katılımıyla konferans gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden yönelen terör tehditlerini bertaraf etmek üzere nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor.

Son terör saldırılarından sonra kara harekatı için düğmeye basıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlığı, Fransa'yı rahatsız etti. Elysee Sarayı, yıl sonundan önce Ürdün'de bölgesel zirve düzenlemeyi planlıyor.

Fransa'dan Türkiye karşıtı adım

Ürdün basınından Jordan News'e göre, Paris yönetimi, "Türkiye ile devam eden gerilim ışığında" söz konusu ülkede bölgesel bir zirve gerçekleştireceğini duyurdu.

Toplantıya Fransa'nın yanı sıra Irak ve komşu ülkelerin katılacağı belirtildi. Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani arasında pazar günü kurulan telefon temasının ardından yapıldı.

Ürdün'de zirve düzenleyecekler

Fransa'dan yapılan açıklamada, "27 Kasım'daki görüşmelerinin ardından iki yetkili, Ürdün ile koordinasyon içinde, bölgenin ana liderlerini Amman'da bir araya getirecek olan Bağdat Zirvesi gibi bir sonraki zirve için hazırlıklara devam etme konusunda anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

"Türk hava saldırılarından endişeliyiz"

Açıklamada, Macron ve Sudani'nin, Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyine yönelik bir dizi "Türk hava saldırılarından ardından gerginliğin tırmanmasıyla ilgili endişelerini paylaştığı" belirtildi.

Bu arada Macron, es-Sudani'yi gelecek yıl başında Paris'e davet etti.

Erdoğan: Teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatına ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz."