Fransa, Türkiye'nin tahıl girişiminden memnun Fransa tarafı, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik çabalarından memnun olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

AA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından gıda krizi yaşanmış ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı aksamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle oluşturulan "tahıl koridoru" bu sorunun çözümünü sağladı.

Fransa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılması için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ukrayna-Rusya savaşının sonucu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının küresel gıda güvensizliğini ve dünyadaki yetersiz beslenmeyi artırdığı işaret edildi.

Fransa, Rusya'yı şantajı bırakmaya çağırdı

Açıklamada, "Fransa, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmaya ve küresel gıda güvenliğine yönelik şantajını bırakmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

"Türkiye'nin çabası memnuniyet verici"

Açıklamada ayrıca Fransa'nın Guterres ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılması için sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.