Fransa: Türkiye'ye yaptırım uygulayabiliriz

Koltuk krizini köpürtmeye çalışan Paris yönetimi, diğer taraftan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmanın peşinde koşuyor.

Fransa, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayını büyütmeye çalışıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol önceden bir araya geldi. AB'nin talebi bu yöndeydi." demişti.

FRANSA'NIN İDDİASI: KOLTUK TUZAKTI

Avrupa'da çeşitli gazetelerin haberlerinde de "AB dünya sahnesinde kendini gülünç duruma düşürüyor. Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadeleri yer almıştı.

Ancak, Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, Ursula von der Leyen'in Ankara ziyareti sırasında koltuğa oturtulmasının "tuzak" olduğunu öne sürdü, Doğu Akdeniz konusunda ise Ankara'yı yaptırımlarla tehdit etmeye kalktı.

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, YAPTIRIM UYGULAYABİLİRİZ"

"Türkiye'nin kötü davrandığı" yönünde sözler sarfeden Beaune, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bize karşı kasten yapılmış bir Türk sorunu. Avrupalılar arasında suçu körüklememeliyiz." dedi.

Konuyu yaptırımlara bağlamaya çalışan Fransız bakan, Doğu Akdeniz'i işaret ederek, "Türkiye gerilimi azaltmayı mı yoksa agresif duruşunu sürdürmeyi mi seçeceğine karar vermeli. Her iki durumda da Avrupa yanıt vermeye hazır olacak. Tedbirlerimizi hazırladık. Yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekirse bunları uygulayabiliriz." diye konuştu.

'GERİLİMDEN YANA DEĞİLİZ' SAVUNMASI

Clement Beaune, Avrupa olarak gerilimin tarafı olmadıklarını savunarak, Türkiye'den gelen sinyalleri yakından takip etttiklerini belirtti.

Beaune, "Yunan kara suları" olarak tanımladığı bölgeden Türkiye'nin gemilerini çekmesinin pozitif bir adım olduğunu sözlerine ekledi.