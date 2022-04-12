Fransa, Ukrayna'da savaş suçlarını araştıracak

Suç mahalli ve teşhis uzmanları, yaşanan can kayıplarını araştırmak üzere harekete geçti. Moskova, Fransa'nın gönderdiği ekibin tarafsız soruşturma yürütemeyeceğini iddia etti.

Paris yönetimi, Rus güçlerinin Ukrayna topraklarında savaş suçu işlemiş olabileceğini düşünüyor.

Bu yöndeki iddialar, son günlerde yüksek sesle dile getirilirken, Fransa'dan adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip, Ukrayna'ya gönderildi.

"Cezasız kalmamalı"

Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yapılan açıklamada, başkent Kiev bölgesi çevresinde sivillerin öldürülmesinin ardından "savaş suçu" teşkil eden eylemlerin cezasız kalmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, iki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsü'nden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukraynalı ve uluslararası yetkililere katliamların araştırılmasında somut destek sağlama ve kanıt belirleyerek toplama konusunda yardımcı olacağı aktarıldı.

DNA ve parmak izi çalışmaları yürütülecek

DNA toplama ve parmak izi belirleme konusunda uzman ekibin tetkik ve teşhis sistemi kuracağı ifade edilen açıklamada, ekibin Ukraynalı yetkililerle mutabakat içerisinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturmasına da katkıda bulunabileceği ifade edildi.

Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Lviv kentine ulaşan ekibi karşılamaktan gurur duyduğunu, Fransa'nın bu tür bir yardımda bulunan ilk ülke olduğunu ve ekibin hemen işe koyulacağını kaydetti.

Rusya: Fransa'nın ekibi tarafsız soruşturma yürütemez

AA'nın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, Fransa'nın gönderdiği ekibin "tarafsız bir soruşturma yürütemeyeceğini" savundu.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Sky News'te yaptığı açıklamada, sadece Kiev çevresinde 1222 sivilin cesedinin bulunduğunu ve Ukrayna’nın dört bir yanında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiğini söylemişti.

Savaş suçu soruşturması

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığınca (PNAT) yapılan açıklamada, Ukrayna’da Fransız vatandaşlarına yönelik muhtemel savaş suçlarını incelemek için üç soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

PNAT, Fransız-İrlandalı gazeteci Pierre Zakrzewski'nin 14 Mart'ta öldürülmesinin ardından 16 Mart'ta bir "savaş suçu" soruşturması açmıştı.

6 bin savaş suçu araştırılıyor

Öte yandan Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'taki programa video konferansla katılan Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus birliklerinin çekildiği bölgelerde işlenen 6 bin savaş suçunu araştırdıklarını belirtti.

Venediktova, Rusların "Ukraynalıları yok etmeyi" amaçladığını ve Rus askerlerin sivillere yönelik bazı bombalı saldırı ve öldürme talimatlarını üstlerinden aldığını aktardı.

"Ruslar Ukrayna'yı teslim almak istiyor"

Sivillere yönelik saldırılarla Rusların Ukrayna'yı yıldırmak ve teslim almak istediğini vurgulayan Venediktova, "Savaşın sona ermesi ve savaş suçlularının cezalandırılması için uluslararası toplumun desteğini bekliyoruz." dedi.

Venediktova, Ukrayna askerlerinin işlediği "savaş suçu" iddiaları da dahil olmak üzere muhtemel savaş suçlarının işlendiği tüm noktaları görmeye çalıştığını kaydetti.

Buça'daki sivil ölümleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna yaptığı konuşmada, Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da insanların işkence gördüğünü belirtmişti.

Ukrayna Başsavcılığının, polis ve savcıların, olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya çalıştığı belirtilirken, dün itibarıyla Buça'daki toplu mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumuna gönderilen sivil cesetlerinin sayısı 46 olarak açıklanmıştı.