Fransa, Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyecek Rusya'ya geri adım attırmak isteyen Paris, Kiev'in ittifaka katılım kartını masaya koydu. Fransız basını, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verme seçeneğinin ayrıntılarını yazdı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın saldırılarına karşı Batı'dan destek arayışlarını sürdürüyor.

Zelensky, NATO şemsiyesi altında kendi bölgesinde güvenli bir konuma ulaşacağına inanıyor.

Bazı ülkeler Kiev'in askeri ittifaka üyeliğine mesafeli yaklaşırken, Fransa ise yeşil ışık yaktı.

Paris'ten Kiev'e NATO desteği

Fransız medyasından Le Monde, Paris yönetiminin, Ukrayna'nın NATO'ya katılımını desteklemeye karar verdiğini duyurdu.

Bunun, Ukrayna için başlı başına bir güvenlik garantisi olarak kabul edildiğine, ayrıca Rusya'yı savaştan geri adım attıracak bir hamle olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

Elysee'de savunma toplantısı

Elysee Sarayı'nda düzenenen bir savunma konseyi toplantısı sırasında Kiev'in şimdiye kadar Paris, Berlin ve Washington tarafından dışlanan ancak Polonya ve Baltık ülkeleri gibi Orta Avrupa ülkeleri tarafından savunulan Atlantik İttifakı'na katılma olasılığı ele alındı.

Rusya'yı caydırmak istiyorlar

Ukrayna'nın Rusya'ya bahar aylarında planladığı ancak bir türlü hayata geçiremediği karşı saldırısı zorluklarla karşılaşırken, Fransa'nın bu tutumunun Moskova üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

"(Fransa) Çatışmayı etkilemek için Ukrayna'nın katılım olasılığını savunarak Moskova ile Kiev'i müzakere masasına getirmeye çalışıyor." denilen haberde şunlar aktarıldı:

Fransa, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılması planlanan yıllık NATO zirvesi öncesinde böyle bir yaklaşım benimsiyor.