Fransa: Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yanayız Dışişleri Bakanı Colonna, "Tüm egemen devletler, müttefiklerini özgürce seçme hakkına sahip" dedi. Colonna, İsveç'in üyelik başvurusunu da desteklediklerini söyledi.

AA

Fransa, NATO'ya katılmak isteyen Ukrayna'yı bu konuda destekliyor.

Bu duruma ilişkin açıklamayı, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna yaptı.

Colonna, egemen devletlerin kendi müttefiklerini özgürce seçme hakkı olduğunu, bundan dolayı Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından yana olduklarını belirtti.

Fransız Bakan, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.

Toplantının ana konusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı olacağını anlatan Colonna, İttifaka bağlı ülkelerin Ukrayna konusunda tutarlı ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı.

Kiev'e NATO desteği

Bakan Colonna, ülkelerin Ukrayna'ya sağlayacakları güvenlik taahhütlerini öncelemeleri gerektiğine işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

Tüm egemen devletlerin müttefiklerini özgürce seçme hakkına sahip olduğu şeklindeki basit bir uluslararası hukuk ilkesini hatırlatmalıyım. Biz, bu ilkeye saygı göstermeye kararlıyız.

İsveç'in katılmasını istiyorlar

İsveç'in NATO'ya üyeliğini de toplantıda konuşacaklarını aktaran Colonna, Finlandiya örneğinde olduğu gibi İsveç'in de gözlemci olmakla kalmayıp İttifaka katılmasının Avrupa'nın güvenliğini tahkim edeceğini belirtti.

Catherine Colonna, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin de toplantının gündeminde olduğunu dile getirerek, yaşananlardan Kosova ve Sırp tarafının sorumlu olduğunu kaydetti.

Tarafların, Avrupa Birliği'ne katılma arzuları varsa "sorumlu davranmaları" gerektiğini söyleyen Colonna, taraflara "barışın sağlanması için bir an önce müzakere masasına dönmeleri" çağrısı yaptı.