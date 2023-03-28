Fransa, Ukrayna'ya gönderdiği obüs mermilerinin sayısını artırıyor Savunma Bakanı Lecornu, obüs mermisi sayısını bu ay sonundan itibaren iki katına çıkaracaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

Fransa, Rus güçleri karşısında Ukrayna'ya destek vermeyi sürdürüyor.

Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, konuya ilişkin yaptığı açıklamayla bu durumu bir kez daha dile getirdi.

Ukrayna'ya askeri destek

Lecornu, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin Ukrayna'ya askeri malzeme desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Obüs mermisi sayısı iki katına çıkarılacak

Fransa'nın Ukrayna'ya karşı saldırı için gerekli saha ekipmanı göndereceğine işaret eden Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya göndereceği 155 milimetrelik obüs mermisi sayısını bu ay sonundan itibaren iki katına çıkararak aylık 2 bine yükselteceklerini ifade etti.

Fransız Savunma Bakanı, Paris yönetimin Ukrayna'ya söz verdiği gibi SAMP-T hava savunma sistemini çok yakında göndereceğini de söyledi.

Destek fonu yenilenecek

Lecornu, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Ukrayna'ya yönelik destek fonunun yenilenmesine ilişkin çalıştıklarını, bu fondaki 200 milyon euronun daha önce tahsis edildiğini belirtti.

Stoltenberg: Batı, uzun savaşa hazırlanmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin bir yıpratma savaşı yürütüyor." demişti.

The Guardian'a konuşan Stoltenberg, savaşın uzun bir süre devam edeceğini, bu yüzden Batılı ülkelerin üretim kapasitelerini artırarak bu duruma kendilerini hazırlamaları gerektiğini söylemişti.

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"Harcanan mühimmat, üretilenden daha yüksek"

Ukrayna'nın topçu mermisi kullanımının günde 4 bin ila 7 bin arasında olduğu, buna karşılık Rusya'nın ise 20 bin düzeyinde bulunduğu konuşuluyor.

Stoltenberg, "Mevcut mühimmat harcama oranı, mevcut üretim oranından daha yüksek." ifadesini kullanmıştı.