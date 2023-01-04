Fransa, Ukrayna'ya hafif tanklar gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'ya barış gelene kadar Ukrayna'ya silah yardımına devam edeceklerini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11'inci aya girildi.

Rus ordusunun şiddetini her geçen gün artırdığı savaş süresince, her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanıyor.

Ukrayna'nın yanında olduklarını açıklayan Batılı ülkeler ve ABD ise silah göndermeye devam ediyor..

Son yardımın Fransa'dan yapılacağı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

"Barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek"

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

AA'da yer alan habere göre Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.