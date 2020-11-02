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- Fransa, ülkede faaliyet gösteren Ülkü Ocakları'nı kapatma kararı aldı
Fransa, ülkede faaliyet gösteren Ülkü Ocakları'nı kapatma kararı aldı
Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerinin durdurulacağını bildirdi.
- DHA
- 02.11.2020 - 17:53
- Güncelleme : 02.11.2020 - 18:08
Fransa'nın hedefinde yine Türkiye var.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatları doğrultusunda ülkede yaşayan Müslümanlara ve Türklere yönelik düşmanca politikalar belirleyen Fransızlar, son olarak Ülkü Ocakları'nı hedef tahtasına yerleştirdi.
ÜLKÜ OCAKLARI KAPATILIYOR
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ülkü Ocakları'nı kapatma kararı aldıklarını bildirdi.
Fransa'da alınan bu karar, Türkler tarafından tepkiyle karşılandı.
FRANSIZ MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI
Türkiye'ye siyasi akıllar vermeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Erdoğan, Fransız mallarının boykot edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.