Fransa vatandaşlarını izlemeye hazırlanıyor

Haber Merkezi

Fransa, yeni bir karara imza attı ancak halk tarafından memnuniyetle karşılanmadı.

Fransa, vatandaşların internetteki hareketlerini yapay zeka ile izleyecek.

Bu kapsamda da Fransız Devlet Bilgi Servisi, bu amaçla bir yapay zeka ihalesine çıktı.

Bu girişimin amacının, vatandaşların kamu faaliyetlerini nasıl algıladıklarını gözlemlemek olduğu ifade ediliyor.

ARAMALAR İNCELENECEK

Ancak Fransızlara göre, yakın zamanda ilk Yapay Zeka ve Dijitalleşme Bakanını atayan Paris yönetiminin hedefi farklı.

Fransız basınına göre, ilk olarak X, Instagram, Facebook gibi platformlarda kullanıcıların hareketleri izlenecek.

Ayrıca cumhurbaşkanı, başbakan ve kurumlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarının takip edilmesi planlanıyor.

Buna ek olarak Fransızların Google, YouTube gibi platformlardaki çevrim içi aramalarının inceleneceği de biliniyor.

HALKTAN TEPKİ

Böylece Paris yönetimi, Fransızların internet davranışlarını ve tercihlerini kayıt altına alıp analiz edebilecek.

Bu da "Özel hayatın gizliliği ne olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Fransızlar karara tepkili. Sosyal medya kullanıcıları, bu kararın özel hayata müdahale anlamına geleceği görüşünde.

Fransız basını da hükümetin bu adımını, "mahremiyete saldırı" olarak nitelendiriyor.