Fransa ve Almanya: Osman Kavala'yı serbest bırakın

İki Avrupa ülkesinin, 21 Mayıs’ta görülecek davası öncesinde yaptığı açıklama dikkat çekti.

Tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili ABD'nin ardından bir açıklama da Avrupa'dan geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen şubat ayından yapılan açıklamada, "Osman Kavala aleyhindeki yanıltıcı suçlamaların devam ettiği" öne sürülmüş, Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısı yapılmıştı.

DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Bu kez Almanya ve Fransa, Kavala'nın 21 Mayıs’ta görülecek davası öncesinde ortak açıklamada bulundu.

Alman Hükümeti İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Barbel Kofler ve Fransa İnsan Hakları Büyükelçisi Delphine Borione, Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

"KAVALA SERBEST BIRAKILSIN"

Açıklamada, "Türkiye’ye uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesi ve Kavala’yı derhal serbest bırakması çağrısı yapıyoruz." denildi.

İki Avrupa ülkesinden gelen açıklama, "davaya müdahel etme çabaları" şeklinde yorumlandı.

KAVALA İLE İLGİLİ SÜREÇ

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Osman Kavala, somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etmiş ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklama kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURU REDDEDİLDİ

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

Kavala, ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuş, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 29 Aralık 2020'de Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla reddetmişti.