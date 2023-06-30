Fransa'da ülke savaş alanına döndü! Araçlar ateşe verildi Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale ederken bir diğer yandan da ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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ensonhaber.com

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel isimli gencin polisin dur ihtarına uymamasının ardından polisin silahından çıkan kurşunla ölmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı.

Ülkenin her noktasını alan protestoların ardı arkası kesilmiyor.

Polisin kurşunun ardından başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi.

Yaşananların ardından polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Ülkede sokağa çıkma yasağı başladı

Olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa bayrağı yakıldı

Fransız basınındaki haberlere göre, bazı göstericiler Fransa bayrağını ateşe vermeye çalıştı ancak bayrak tutuşmadı.

Protestocular, Valilik binası yakınlarında polise yabancı cisimler attı, polis ve güvenlik görevlileri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Ulaşım araçları durduruldu

Fransa Milli Jandarmasına ait bir helikopter Nanterre kentinin üzerinde devriye geziyor.

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 2 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

4 kentte 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa askeri gazetecilere saldırdı

Öte yandan, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) çalışanları, Fransa'da 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gerçekleştirilen gösterileri haberleştirirken saldırıya uğradı.

AZTV'den yapılan açıklamada, muhabir ve kameramanın Fransa'daki gösterileri görüntüledikleri sırada saldırıya maruz kalarak hafif yaralandıkları bildirildi.