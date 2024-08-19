Fransa yanıyor: 400 hektardan fazla alan küle döndü Herault vilayetinin iki noktasında çıkan orman yangınlarına 450 itfaiye eri müdahale ederken, iki kasabada da toplam 400 hektardan fazla alanın zarar gördüğü duyuruldu.

AA

Fransa'nın yeşillikleri yangınlara teslim oluyor...

Ülkenin güney sahilinde bulunan vilayet Herault'ta iki farklı noktada yangın çıktı.

Biri Gardiole Masifi'nde, diğeri Nissan-lez-Enserunes kasabasında olmak üzere iki noktada büyüyen yangınlar, halkın büyük bir panik yaşamasına sebep oldu.

450 İTFAİYE ERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Gardiole Masifi'nde yer alan Gigean kasabasındaki yangın söndürme çalışmalarına helikopterle 450 itfaiye görevlisi destek verirken A9 otoyolu yakınlarına kadar ilerleyen alevler kontrol altına alındı.

Frontignan'da bulunan bazı özel havuzlardaki su da söndürme çalışmalarında kullanıldı, müdahaleye rağmen 340 hektarlık alan yandı.

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Öte yandan gece saatlerinde Gigean'a 60 kilometre mesafedeki Nissan-lez-Enserune'da da yangın çıktı.

Nissan-lez-Enserune’daki yangına 220 itfaiye görevlisinin yanı sıra 2 helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale çalışmaları sürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Şu ana kadar 60 hektardan fazla alan yandı.

Herault Valiliği, yangının tehdit ettiği bölgelerde tahliye işlemlerinin yapıldığını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)