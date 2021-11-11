Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103'üncü yılında tören düzenlendi

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla Paris’te, Cumhurbaşkanı Macron’un ev sahipliğinde anma töreni gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren Ateşkes Günü’nün 103. yılı kapsamında, Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, törende yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız askerlerinin mücadelesinin önemini anlattı.

KAMALA HARRIS DE KATILDI

Törene, Macron'un yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Macron, törenin yapıldığı alana geldiğinde Harris ile kısa süre sohbet etti.

ABD Başkan Yardımcısı, Macron'a burada olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

TABUT, MEÇHUL ASKER ANITI’NA GETİRİLDİ

Savaşın Fransa'daki son tanıklarından ve geçen ay hayatını kaybeden Hubert Germain'in tabutu, Meçhul Asker Anıtı'na getirildi.

Tabut, törenin ardından Paris'in batısındaki Mont Valerien Mezarlığı'na götürüldü.