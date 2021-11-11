Euro
11.3489
0.45%
Dolar
9.8761
0.35%
Altın
591.84
0.94%
Borsa
1.625
0.06%
Bitcoin
644.925
-4.39%
BTXN Coin
21.07
-7.22%
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103'üncü yılında tören düzenlendi

    Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla Paris’te, Cumhurbaşkanı Macron’un ev sahipliğinde anma töreni gerçekleştirildi.
    • AA
    • 11.11.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103'üncü yılında tören düzenlendi

    Fransa'nın başkenti Paris'te, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren Ateşkes Günü’nün 103. yılı kapsamında, Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda tören düzenlendi.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, törende yaptığı konuşmada, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız askerlerinin mücadelesinin önemini anlattı.

    KAMALA HARRIS DE KATILDI

    Törene, Macron'un yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

    Macron, törenin yapıldığı alana geldiğinde Harris ile kısa süre sohbet etti.

    ABD Başkan Yardımcısı, Macron'a burada olmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #1

    TABUT, MEÇHUL ASKER ANITI’NA GETİRİLDİ

    Savaşın Fransa'daki son tanıklarından ve geçen ay hayatını kaybeden Hubert Germain'in tabutu, Meçhul Asker Anıtı'na getirildi.

    Tabut, törenin ardından Paris'in batısındaki Mont Valerien Mezarlığı'na götürüldü.

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #2

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #3

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #4

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #5

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #6

    Fransa’da, 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 103 üncü yılında tören düzenlendi #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir