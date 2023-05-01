Fransa'da 1 Mayıs kutlamalarında gerilim tırmandı Macron'un imzaladığı düzenleme, mayıs ayının ilk gününde de tepkilerin odağına oturdu. Göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, savaş alanına dönen ülkedeki iş yerleri hedef oldu.

AA & Ensonhaber

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Fransa'da gerilimlere sahne oldu.

Özellikle başkent Paris'te emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reforma tepki gösterildi.

Paris'te çatışmalar yaşandı

Göstericiler, polise molotof kokteylleriyle saldırdı. Birçok iş yerinde, saldırılar sonucu ağır tahribat oluştu.

Sokakların adeta savaşa alanına döndüğü başkentteki olaylar zinciri, haftalardır süren gerilimin son halkasını oluşturuyor.

Polis ve göstericiler karşı karşıya geldi

Paris’te emeklilik reformu karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsünde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransız basını, Paris’te gösteriler daha başlamadan en az 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göstericilerin kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden polislere havai fişeklerle karşılık verdiği görüldü.

İş yerleri hedefte

Paris'in yanı sıra Lyon kentinde de protestocuların iş yerlerinin camlarını kırdığı ve çöp kovalarını ateşe verdiği eylemlerde göstericilerin, polisin drone kullanma ihtimaline karşı şemsiye açmaları dikkati çekti.

Öte yandan Nantes kentinde göstericiler valiliğin girişinde yangın başlatırken polis, bu kentte de çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gerilimi körükleyen emeklilik düzenlemesi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Macron imzayı attı

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.