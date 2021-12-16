Euro
17.1509
2.58%
Dolar
15.1473
2.32%
Altın
867.4
2.58%
Borsa
2.184
1%
Bitcoin
745.152
4.32%
BTXN Coin
40.70
3.01%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Fransa'da 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Darmanin, vakaların artmasıyla birlikte denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi. Darmanin, tespit edilen ruhsatlarla ilgili ayrıntıları paylaştı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirildi

    Koronavirüs nedeniyle Fransa'da sağlık ruhsatı zorunlu tutuluyor.

    Ülkede yapılan denetimlerde, binlerce sahte ruhsat tespit edildi.

    DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine denetimlerin sıkılaştığını belirtti.

    11 BİN SAHTE SAĞLIK RUHSATI TESPİT EDİLDİ

    Bu kapsamda yapılan kontrollerde sahte sağlık ruhsatı veren şebekelerin tespit edildiğini söyleyen Darmanin, görevlilerin 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirdiğini, buna bağlı 400 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

    HATASINI ANLAYANLARA DAVA AÇILMAYACAK

    Bakan Darmanin, sahte sağlık ruhsatı taşıyanlardan hatasını anlayanları dava etmeyeceklerini kaydetti.

    Fransa da 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirildi #1

    TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA

    Fransa'da Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için koronavirüs aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

    Uygulama kapsamında ayrıca sağlık çalışanları ile itfaiyecilere, 15 Eylül'e kadar koronavirüs aşısı zorunluluğu getirilmişti. Uygulama, ülke genelinde haftalarca yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.

    Fransa da 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirildi #2

    FRANSA'NIN KORONAVİRÜS TABLOSU

    Fransa'da, son yayınlanan verilere göre, koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

    Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 399 bin 846 olurken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 120 bin 983 olarak kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir