Fransa'da 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Darmanin, vakaların artmasıyla birlikte denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi. Darmanin, tespit edilen ruhsatlarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da sağlık ruhsatı zorunlu tutuluyor.

Ülkede yapılan denetimlerde, binlerce sahte ruhsat tespit edildi.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine denetimlerin sıkılaştığını belirtti.

11 BİN SAHTE SAĞLIK RUHSATI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda yapılan kontrollerde sahte sağlık ruhsatı veren şebekelerin tespit edildiğini söyleyen Darmanin, görevlilerin 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirdiğini, buna bağlı 400 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

HATASINI ANLAYANLARA DAVA AÇILMAYACAK

Bakan Darmanin, sahte sağlık ruhsatı taşıyanlardan hatasını anlayanları dava etmeyeceklerini kaydetti.

TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için koronavirüs aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca sağlık çalışanları ile itfaiyecilere, 15 Eylül'e kadar koronavirüs aşısı zorunluluğu getirilmişti. Uygulama, ülke genelinde haftalarca yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.

FRANSA'NIN KORONAVİRÜS TABLOSU

Fransa'da, son yayınlanan verilere göre, koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 399 bin 846 olurken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 120 bin 983 olarak kaydedildi.