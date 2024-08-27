Fransa'da 15 yaşın altındaki çocuklara telefon yasağı geliyor Fransa, 15 yaşına kadar olan öğrenciler için okullarda cep telefonu kullanımını yasaklama kararını deneme amacıyla uygulamaya koyacak.

Haber Merkezi

Fransa'da yaklaşık 200 ortaokul, öğrencilerin okula geldiklerinde telefonlarını teslim etmelerini gerektiren yeni bir uygulamaya katılacak.

GENÇLERE 'DİJİTAL BİR MOLA' İÇİN TELEFON YASAĞI GENİŞLETİLİYOR

Bu adım, 2018 yılında çıkarılan ve öğrencilerin okullarda telefon bulundurmalarına izin veren ancak kullanmalarını yasaklayan yasanın bir sonraki aşaması olarak değerlendiriliyor.

Eğitim Bakanı Nicole Belloubet, yasağın amacının gençlere "dijital bir mola" sağlamak olduğunu ifade etti. Denemenin olumlu sonuçlar vermesi durumunda, bu uygulamanın Ocak ayından itibaren tüm okullarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

EKRAN BAĞIMLILIĞININ OLUMSUZ ETKİLERİ

Ülkede kurulan bir komisyon, çocukların dijital cihazlara aşırı maruz kalmalarının sağlıkları ve gelişimleri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

Mart ayında yayımlanan 140 sayfalık bir raporda, ekran kullanımının uyku sorunlarına, hareketsizliğe, aşırı kilo alımına ve görme bozukluklarına yol açtığı konusunda geniş bir mutabakat sağlandığı belirtildi.

Raporda, aşırı düzeyde dijital teknoloji kullanımının yalnızca çocuklar için değil, toplum ve medeniyet için de tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Ayrıca, çocukların cep telefonu kullanımının aşamalı olarak kontrol altına alınmasının gerektiğine vurgu yapılan raporda, 11 yaşına kadar cep telefonu kullanılmamalı, 11-13 yaş arası internetsiz telefonlar tercih edilmeli ve 15 yaşına kadar internet erişimli ancak sosyal medya kısıtlaması olan telefonlar kullanılmalı, gibi maddelere dikkat çekildi.