Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polisin tahliye istemine ilişkin duruşma görüldü 17 yaşındaki gencin ölümüne sebep olarak ülkede karışıklığa neden olan polis memurunun yargılandığı davada Fransa'da Versay Temyiz Mahkemesi tahliye talebini reddetti.

AA

Fransa'da sular durulmuyor....

Dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki Nael M, polis tarafından öldürüldü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmaya devam ediyor.

Yaşanan protestolarla binlerce araç ve iş yeri hasar gördü.

Ayaklanmanın Fransa'ya altı günlük maliyeti, en az 1 milyar euro olarak hesaplandı.

Toplam 1000 bina, 250 polis merkezi ve 5 bin araç ateşe verilirken, ortaya çıkan tablo turistleri endişeye sevk etti.

Polis tutuklandı

Olayların ardından genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları da sürüyor.

Mahkeme tutukluluğuna devam edecek

Versay Temyiz Mahkemesi'nde, 27 Haziran’da genci silahıyla ateş açarak öldüren polisin tahliye istemine ilişkin duruşma yapıldı.

Sanık, La Sante isimli hapishaneden duruşmaya video konferansla katıldı.

Fransa'da Versay Temyiz Mahkemesi, görülen duruşmada polisin tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına hükmetti.