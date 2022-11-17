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    Fransa'da 2 Kur'an kursu kapatıldı

    Avrupa ülkesinde ayrımcılığa uğrayan Müslümanlara yönelik tavra bir yenisi eklendi.
    • 17.11.2022 - 15:26
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    Fransa'da 2 Kur'an kursu kapatıldı

    Fransa'da İslam ve Müslüman karşıtlığı artarak devam ediyor.

    Paris yönetimi, ülkedeki Müslümanları ötekileştirdiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış durumda.

    Son olarak, Fransa'da Herault Valisi Hugues Moutouh, içlerinden birinde mescidin de yer aldığı 2 Kur'an kursunu "yasa dışı" diyerek kapatma kararı aldı.

    Kur'an kurslarında habersiz kontrol yapıldı

    "Actu.fr" internet sitesinin haberine göre, Vali Moutouh'un talimat verdiği bölgenin güvenlik ekibi, 2 gün önce Montpellier kentindeki 2 Kur'an kursunda habersiz kontrol gerçekleştirdi.

    Bu iki yapıdan, dini eğitim veren Tevekkül Enstitüsü ile içinde mescidin olduğu Occitanie Çok Kültürlü Merkez'i "yasa dışı" oldukları gerekçesiyle kapatma kararı alan Vali Moutouh, namaz kılınan mescidin ise "izin almaksızın cemaate ev sahipliği yaptığını" ileri sürdü.

    Belediye, valilik kararını ivedilikle uygulamaya koymak ve söz konusu yapıların kapılarına kilit vurmak için harekete geçti.

    Ülkede Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara baskı

    Fransa, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "bölücülükle mücadele" adı altında Ağustos 2021'de yürürlüğe konulan tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 25'ini kapattı.

    AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

    Fransa da 2 Kur an kursu kapatıldı #1

    Müslümanlar, Fransa'da ayrımcılığa uğruyor

    Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince sık sık eleştiriliyor.

    Ülkede çok sayıda Müslüman, dinlerini baskı altında yaşadıkları ve ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle Fransa'yı terk edip başka ülkelerde yaşamını sürdürmeye başladı.

    Fransa da 2 Kur an kursu kapatıldı #2


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