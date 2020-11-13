Fransa'da 24 saatte koronavirüs nedeniyle 467 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504’e ulaştı.

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış hızı yavaşladı.

24 SAATTE 467 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504’a ulaştı. Son 24 saatte 467 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 43 bin 892’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 2 bin 882’isi yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 895 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa’da uygulanan karantina tedbirlerinin ikinci haftasında vaka ve hastaneye yapılan başvurularda keskin bir düşüş yaşandı.

6 Kasım’da tespit edilen 60 bin 486 vakanın ardından bugün vaka sayısı 23 bin 794’e geriledi. Covid-19 nedeni ile hastaneye başvuranların sayısı düne göre 737’den 24’e düşerken, yoğun bakıma alınan hasta sayısı ise düne göre 96’dan 4’e geriledi.

Hastanelerde koronabirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 21 kişi artarak 456’ya yükseldi. Son 3 günden huzurevlerinde ise 476 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.



