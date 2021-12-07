Fransa'da 5-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanacak

Koronaya yönelik mücadelenin sürdüğü Fransa'da 5-11 yaş grubundaki sağlık sorunları olan çocuklara aşılama kararı alındı.

Koronavirüse karşı ülke çapında bir çalışma yürüten Fransa'da aşı yaşında düzenlemeye gidildi.

Başbakan Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Veran, hükümetin Kovid-19’a karşı aldığı yeni kısıtlayıcı önlemleri açıklamak için basın toplantısı düzenledi.

5 İLE 11 YAŞ ARASINDA SAĞLIK SORUNU OLAN ÇOCUKLAR AŞILANACAK

Fransız hükümeti, 15 Aralık’tan itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık sorunları olan çocukları Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı ile Kovid-19’a karşı aşılamaya başlayacağı ifade edildi.

Fransa'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen yaklaşık 6 milyon çocuk bulunduğu ve bu yaş grubunda aşırı kilolu veya ciddi sağlık sorunları olan 350 bin çocuk olduğu belirtildi.

SINIF DIŞINDA MASKE TAKILMASI ZORUNLU OLDU

Okullarda sağlık protokolü 3. seviyeye yükseltilerek, 9 Aralık Perşembe gününden itibaren okulda öğrenciler ve personel için sınıf dışında da maske takmak zorunlu olacak. Evden çalışmayı mümkün kılan bütün iş yerlerini haftada en az 2 gün evden çalışma çağırısı yapıldı.

GECE KULÜPLERİ 1 AY KAPALI KALACAK

Başbakan Castex, Fransa'nın Noel'den önce gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren önümüzdeki 4 hafta boyunca kapatılacağını ve Omicron mutasyonuyla mücadele kapsamında sosyal mesafe önlemlerini sıkılaştıracağını ancak sokağa çıkma yasaklarına gerek olmadığını açıkladı.

FRANSA'DA OMICRON VAKA SAYISI 25 OLDU

Veran ise, Fransa’da Omicron vaka sayısının 25’e yükseldiğini aktardı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 252 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 928 bin 572'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 49 kişinin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 119 bin 506'e yükseldiği aktarıldı.