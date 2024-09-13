Fransa'da 5 kişinin saldırısına uğrayan Türk hayatını kaybetti

İHA
Bayburt'ta şoförlük yaparken yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'ya çalışmaya giden Salih Aktürk, Paris ile Türkiye arasında sefer yapan otobüsün şoförlüğünü yapıyordu.
Aktürk, sefer sırasında mola verdiği esnada maskeli 5 kişinin bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı, kimliği belirsiz saldırganlar Aktürk'ü öldürdü.
MEMLEKETİ BAYBURT'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Saldırıda hayatını kaybeden Salih Aktürk'ün cenazesi bugün Türkiye'ye getirilecek.
Aktürk, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Yeşilyurt köyü camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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