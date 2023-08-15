Fransa'da 500 hektar alan, çıkan yangında küle döndü Avrupa ülkesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu. Müdahalenin sabah saatlerine kadar sürdüğü bölgede geniş bir alan zarar gördü.

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AA

Fransa, son günlerde sıklıkla yangınlarla konuşulur hale geldi.

Daha önce farklı noktalarda çıkan yangın, bu kez ormanlık alanda etkisini gösterdi.

Ülkenin güneyindeki Orta Pireneler'de alevler, 500 hektar alanı küle çevirdi.

Müdahale sabaha kadar sürdü

Orta Pireneler Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün bölgedeki Saint-Andre, Sorede ve Argeles-sur-Mer yerleşkelerinde başlayan yangın, sabah saatlerinde ancak kontrol altına alınabildi.

500 hektar kül oldu

Bölgeye gelen 650 itfaiyecinin yanı sıra çok sayıda söndürme uçağının müdahale ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar ormanlık alan kül oldu.

4 kamp alanının zarar gördüğü yangın nedeniyle civardaki 3 bin kişi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İtfaiyeciler alevlerden etkilendi

Ayrıca 20 kadarı itfaiyeci olmak üzere 50'den fazla kişi, alev ve dumandan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

'Teyakkuzda olun' çağrısı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yangına müdahale için bütün imkanların seferber edildiğini belirterek bölgedekilere teyakkuzda olmaları çağrısı yaptı.