Fransa’da, 6 cami ve 10 dernek kapatılacak

Le Figaro gazetesine açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Darmanin, radikalleşme iddiasıyla 6 caminin kapatılmasına ve 10 derneğin feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Figaro gazetesine demeç verdi. Darmanin açıklamalarında, camilere ve Müslüman derneklerine yönelik başlıklar öne çıktı.

Kasım 2020’den bu yana radikalleştiği iddiasıyla listelenen 89 caminin 3’te 1’inin denetlendiğini açıklayan Bakan Darmanin, Darthe, Meurthe-et-Moselle, Cote-d’Or, Rhone ve Gard illerinde 6 caminin kapatılması için işlemlerin başlatıldığını söyledi.

24 BİN DENETLEME YAPILDI

İçişleri Bakanına göre ‘ayrılıkçılığa’ karşı mücadelede 2017’den bu yana polis tarafından 24 bin denetleme yapıldı. ‘Aşırıcıların’ bulunduğu 650 ‘yer’ kapatıldı.

‘2023’TEN SONRA DİN GÖREVLİSİ GELEMEYECEK’

İki imamın sınır dışı edildiğini öne süren Darmanin, 2023’ten itibaren ülkeye yurt dışından din görevlisi gelemeyeceğini sözlerine ekledi.

10 DERNEK FESHEDİLECEK

4’ü ekimde olmak üzere toplam 10 derneğin feshedileceğini de duyuran Darmanin, "Bunlar arasında Selefi bir dernek, Rhône bölgesinde sözde İslamofobi’ye karşı mücadele eden bir kurum ve sözde insani yardım yapan bir yapı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

BANKA HESABINA EL KONULDU

"Ayrılıkçı" olduğu iddiasıyla 205 derneğin banka hesabına el konulduğunu söyleyen Darmanin, Bakanlar Kurulu’ndan 2 derneğin feshedilmesini talep edeceğini açıkladı.

10 OKUL KAPATILDI

Kendi tesislerinde Kur’an eğitimi veren okulların hala sorun teşkil ettiğini söyleyen Darmanin, bu okulların Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle çok kapsamlı denetimlere tabi tutulduğunu ve bir yıl içinde bu okullardan 10’unun kapatıldığını aktardı.

Fransa’da ağustosta yürürlüğe giren ‘ayrılıkçı’ yasası kamu hizmetinde tarafsızlık, cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, aile içi eğitimin ve özel okulların denetlenmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda şeffaf ve denetlenebilir olması konularını kapsıyor.

Yasa Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle uluslararası toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.