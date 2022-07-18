Fransa’da 6 gündür devam eden yangında 14 bin hektar alan kül oldu

Fransa’da 6 gündür devam eden yangında 14 bin hektar alan kül oldu

Aşırı sıcakların etkili olmasından dolayı çıkan yangın, 6 gündür devam ederken 14 bin hektar alan yandı. Yaşanan yangında 18 binden fazla insan tahliye edildi.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde aşırı sıcakların etkili olmasının ardından orman yangını çıktı.

Yangın 6 gündür devam ederken hafta sonu boyunca alevlerle mücadelenin devam ettiği bildirildi.

14 bin hektar alan yok oldu

Bölgede, binlerce hektarlık alanın daha yanması sonucu toplam 14 bin hektar alan küle döndü.

18 binden fazla insan tahliye edilidi

Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4 bin 100 kişi tahliye edildi. Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısının 14 bin 200'e ulaştığı belirtildi.

Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Fransa meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sıcaklığın 41 dereceye ve kuzeybatı bölgelerinde ise 35 dereceye yükseldiği belirtilmişti.

Rekor sıcaklık bekleniyor

İHA'nın haberine göre; Fransa genelinde bugün yüksek sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.



