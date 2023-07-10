Fransa'da 7 vilayette sıcak hava alarmı Fransa'da artan yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm verildi.

AA & Ensonhaber

Avrupa son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı ülkelerde can kayıpları yaşanırken, sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı bölgelerde bazı önlemler alındı.

Fransa'da 7 vilayette turuncu, 25 vilayette sarı alarm

Fransız Meteoroloji İdaresi açıklamasında, artan hava sıcaklığı nedeniyle 7 vilayette "turuncu", 25 vilayette "sarı" alarm verildiği belirtildi.

Sıcaklığın, ülkenin güneyindeki Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 37 ila 40 derece, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde 35 ila 38 derece arasında değişeceği bildirildi.

Sıcaklıklar çarşambaya kadar sürecek

Gece ise havaların bu bölgelerde ve Akdeniz'e yakın yerlerde 20 santigrat derecenin üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Özellikle Lyon civarı ve güneydoğu bölgesini daha fazla etkileyen sıcaklığın, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği ifade edildi.