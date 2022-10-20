Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamada

Aşırı soğuklarda tüketicileri gaz tasarrufuna teşvik için aboneleri fazla gaz tüketimi konusunda denetleyen ve kısa mesajla uyaran sistem, ülkede devreye sokuldu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı tepki göstermek amacıyla çareyi doğalgaz akışını durdurmakta buldu.

Rusya'nın kararının ardından Avrupa'da kışa hazırlık endişesi başladı.

"Ecogaz" cihazını piyasaya sürüldü

BFMTV'nin haberine göre, enerji sıkıntısı yaşanan Fransa'da aboneleri fazla elektrik tüketim uyarısı yapan "Ecowatt" platformundan sonra gaz için de benzer bir mekanizma kuruldu.

Ülkedeki gaz dağıtım şirketi GRTgaz, özellikle aşrı soğuk günlerde ısınmak için doğalgaza yüklenen aboneler için barometre vazifesi gören "Ecogaz" cihazını piyasaya sürdü.

Platforma kayıtlı tüketicilerin gaz kullanımı arttığında sinyal yeşilden, turuncu veya kırmızıya çıkacak, bu aşamada sistem tüketiciyi uyarmak için otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarı gönderecek.

Kullanımın azaltması hedefleniyor

Böylelikle tüketicinin, kullanımını gözden geçirmesi ve azaltması hedefleniyor.

Ecogaz uyarı sistemine göre; yeşil "normal", sarı "normalin üstü", turuncu "çok yüksek" alarm seviyesini gösterirken kırmızı kesinti riski barındıran "en yüksek" seviyeyi temsil ediyor.

Kırmızı alarm seviyesi, hanelerden ziyade fazla enerji tüketen büyük endüstriyel firmaların doğal gaz kullanımını dengede tutma görevi görüyor.

Grevlerin devam etmesi ülkede enerji krizine yol açtı

AA'nın haberine göre; öte yandan Ecogaz sıcaklık durumuna göre gelecek günlere ilişkin önerilen tüketim miktarını da abonelere sunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması ve bazılarında grevlerin devam etmesi Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.