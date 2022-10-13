Fransa'da, akaryakıt krizi çiftçileri de vurdu

Akaryakıt krizinin ekin kaldırma ve hasat zamanına denk gelmesi nedeniyle çiftçiler, zorlandıklarını ifade etti.

Fransa’da, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ardından başlayan enerji krizi petrol sektörünü de vurdu…

Ülkedeki akaryakıt istasyonlarındaki işçilerin greve gitmesi kargaşaya neden oldu.

Ekin kaldırma ve hasat dönemine denk gelen grev ile biçerdöver kullanımı nedeniyle yüksek oranda mazot tüketmesi gereken çiftçiler zor durumda kaldı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, özellikle başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki çiftçiler, yakıt arayışına girdi.

“3 bin litre mazot depolayabildim”

AA’nın haberine göre; Essonne kentindeki Itteville'de çiftçilik yapan ve soyadını vermek istemeyen Thierry, ürünlerinin henüz yüzde 25'ini dahi kaldırmadığını belirterek "3 bin litre mazot depolayabildim, böyle ancak 5-6 gün dayanabilirim." dedi.

Thierry, bir yandan da buğday ekimi yapmak için biçerdöverini durdurmak zorunda kaldığını aktararak bu dönemde buğdaya fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Çifçiler, akaryakıtta öncelik tanınmasını istedi

Öte yandan Seine-et-Marne kentindeki çiftçiler de benzer sıkıntılara maruz kaldı. Çiftçiler, sağlık çalışanları veya acil durum servisleri gibi kendilerine akaryakıtta öncelik tanınmasını talep ediyor.

“Akaryakıt stoklarının tamamının bir an önce kullanıma sokulması gerekiyor”

Seine-et-Marne Tarım İşçileri Sendikası (FDSEA) Başkanı Cyrille Milard, hükümeti krizi çözüme kavuşturma işini savsaklamakla eleştirerek, "Tarım faaliyetlerinin devamı için (devletin) stratejik akaryakıt stoklarının tamamının bir an önce kullanıma sokulması gerekiyor. Bu gıda egemenliğimizin bir gereğidir." dedi.

Akaryakıt satışına litre sınırı

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görülürken, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

Hükümet, sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış, aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.