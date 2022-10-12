Grev nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da akaryakıt kuyruğu kameralara yansıdı. Videoyu çeken gurbetçi vatandaş, "Akaryakıt kuyruğu yaklaşık 3 kilometre" ifadelerini kullandı.

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi büyümeye devam ediyor...

TotalEnergies ve cait petrol rafinerilerinde devam eden grevlerin ardından ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yarısında tedarik sorunu devam ediyor.

Grev nedeniyle enerji işçileri teslimatları aksatırken, Fransa'da benzin istasyonlarında sorunlar yaşanıyor.

Tüm bu süreç yaşanırken halk Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a tepki gösterirken, Macron ise halka sakin olun çağrısında bulundu.

Akaryakıt krizi kamerada

Dün gece Fransa'da yaşayan gurbetçi vatandaşımız, WhatsApp ihbar hattımıza gönderdiği videoda, Fransa'da yaşanan akaryakıt krizini gözler önüne sürdü.

Fransa'da akaryakıt sırası kameralara yansıdı

"Kuyruk yaklaşık 3 kilometre"

Akaryakıt kuyruğunu anlatan gurbetçi vatandaş, "Sıraya bak sıraya, burası komple benzin sırası. Fransa’daki son durum bu, kurul o kadar uzunki yaklaşık 3 kilometre." ifadelerini kullandı.

Oluşan uzun kuyruk sonrası araçlar, akaryakıt almak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Siz de yayınlanmasını istediğiniz görüntüleri WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz...



