Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
395.935
1.97%
BTXN Coin
10.42
2.66%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Fransa'da aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı

    Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zincirine ait restoranı basarak eylem yaptı.
    • 05.11.2022 - 19:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı

    Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistlerin görüntüleri çekildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görüldü.

    Eylem yaptılar

    Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekti.

    İmza kampanyası başlattılar

    Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.

    AA'nın haberine göre; eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.

    Fransa da aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı #1

    Fransa da aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı #2


    Kontrolden çıkan Çin roketi düştü mü, ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi, nereye düşecek?
    Gündem

    Kontrolden çıkan Çin roketi düştü mü, ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi, nereye düşecek?

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu
    Gündem

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu

    Görüş Bildir