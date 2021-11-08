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    Fransa'da anket: Emmanuel Macron ile Eric Zemmour ikinci tura kalıyor

    Ankete göre Zemmour, oyların yüzde 17'sini aldı. Müslüman karşıtlığıyla bilinen ismin, yüzde 25'in sahibi olan Macron ile ikinci tura kalacağı öngörülüyor.
    • REUTERS
    • 08.11.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:08
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    Fransa'da anket: Emmanuel Macron ile Eric Zemmour ikinci tura kalıyor

    Fransa'da Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi anket düzenlendi.

    Anketin dikkat çeken ismi, Müslüman karşıtlığıyla bilinen Eric Zemmour oldu.

    MÜSLÜMAN KARŞITI İSİM ANKETTE İKİNCİ

    Zemmour, Fransa cumhurbaşkanı seçilmesi halinde özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını söylemiş, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız." demişti.

    Ifop-Fiducial tarafından yapılan anketin sonucuna göre Zemmour, uzun süre ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen'i geride bıraktı.

    MACRON YÜZDE 25, ZEMMOUR YÜZDE 17

    Mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 25 oy oranına ulaşırken, Zemmour yüzde 17 ile ikinci oldu. Marine Le Pen ise yüzde 16 oy alabildi.

    Fransa da anket: Emmanuel Macron ile Eric Zemmour ikinci tura kalıyor #1

    KESİN KARARLARINI AÇIKLAMADILAR

    Macron ve Zemmour, 2022 seçimleri için henüz aday olup olmayacakları konusudan bir karar vermiş değil.

    Ancak Zemmour, daha önce olası adaylığına ilişkin açıklamasında, "Herşey hazır. Tek yapmam gereken karar vermek ve düğmeye basmak. Ne zaman ve nasıl olacağına ben karar veririm." ifadelerini kullanmıştı.

    Fransa da anket: Emmanuel Macron ile Eric Zemmour ikinci tura kalıyor #2

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