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    Fransa'da anket: Emmanuel Macron, üç adaya karşı kazanıyor

    İkinci dönem için sahaya inmesi beklenen Macron ile ilgili yapılan ankette, Fransız siyasetçinin rakiplerini geride bıraktığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 08:31
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 08:43
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    Fransa'da anket: Emmanuel Macron, üç adaya karşı kazanıyor

    Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak.

    Ülkede yapılan ankete göre, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimin muhtemel galibi olarak görülüyor.

    "MACRON İPİ GÖĞÜSLÜYOR" SONUCU

    Anket, Macron'un koronavirüs politikalarına yönelik eleştirilere rağmen Fransız Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakiplerinin ivme yakalayamadığını gösteriyor.

    İLK TURDA MUHTEMEL SONUÇ

    Buna göre, Macron, seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 24'ünü alıyor. Aşırı sağ siyasetçiler Marine Le Pen ve Eric Zemmour ile muhafazakar Valerie Pecresse, yüzde 16'lık bir paya sahip.

    Fransa da anket: Emmanuel Macron, üç adaya karşı kazanıyor #1

    İKİNCİ TURDA ÜÇ ADAYI DA GEÇİYOR

    İkinci turda ise Macron'un Pecresse karşısında yüzde 51'e 49 kazanabileceği sonucu ortaya çıktı.

    France 24'ün haberine göre, bu oran Le Pen'e karşı yüzde 55-45 ve Zemmour'a karşı yüzde 61-39 şeklinde belirlendi.

    Fransa da anket: Emmanuel Macron, üç adaya karşı kazanıyor #2


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