Fransa'da aşırı sağcı adaylar, İslam'ı ve Müslümanları hedef alıyor

Aşırı sağcı isimler, gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde nefret söylemleriyle ön plana çıkıyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da düzenlenecek.

Adaylar, seçime sayılı günler kala oylarını artırmanın hesaplarını yapıyor.

Ancak "Demokrasi ve ifade özgürlüğünün beşiği" olarak anılan ülkede aşırı sağcı isimler Eric Zemmour, Marine Le Pen ve merkez sağın adayı Valerie Pecresse, İslam ve Müslüman karşıtı bir söyleme başvuruyor.

"MÜSLÜMAN İSİMLERİ YASAKLANSIN"

Daha önce Müslümanlara karşı nefret ifadelerinin ardından para cezasını çarptırılan Zemmour, göreve gelmesi durumunda "Muhammed gibi Müslüman isimlerini yasaklamayı" vadediyor.

"FRANSA ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN OLAN ÜLKE HALİNE GELECEK"

Zemmour, "yerel Fransız nüfusunun yeni gelenlerle yer değiştirilebileceğini ve Fransa'nın iç savaşın eşiğinde çoğunluğu Müslüman olan bir ülke haline dönüşebileceğini" iddia ediyor.

SKANDAL SÖZLER: FRANSA'YI İSLAM'DAN KURTARACAĞIM

Adaylığını açıkladıktan sonra verdiği bir demeçte Zemmour, Fransa'daki Müslümanları "dinlerinin gereklerini yerine getirmekten vazgeçmeye" çağırdı. Geçen ay bir televizyon tartışmasında ise bir seçmene “Fransa'yı İslam'dan kurtarmak için ayağa kalktığını" söyledi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAYACAĞIZ" VAADİ

Aşırı sağcı bir diğer isim Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin lideri Marine Le Pen, göçmenlik konusunda referandum düzenlemeyi ve halka açık tüm alanlarda başörtüsünü yasaklamayı planlıyor.

Anketler, Le Pen'in, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Ile-de-France bölgesinin başkanı Valerie Pecresse de bazı kamusal alanlarda "başörtüsü takılmasını sınırlama sözü" verdi. Bunlar arasında spor etkinliklerine katılan sporcular da yer alıyor.

FRANSA'DAKİ MÜSLÜMANLAR: ENDİŞELİYİZ

Paris Camisi Yöneticisi Chems-eddine Hafız, Guardian'a ortaya çıkan tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son derece endişeliyim." dedi.

Hafız, "Birkaç yıldır Fransa'daki her seçimde bazı adaylar, İslam'ı göçle veya terörle ilişkilendirerek 'İslam sorunundan' bahsediyor. Fransız Müslümanlar, İslam'ın Fransız Cumhuriyeti'nin veya Batı'nın kurallarıyla bağdaşmadığı görüşüyle karşılaştı." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDEN SONRA MÜSLÜMAN KARŞITI EYLEMLER ARTABİLİR"

Hafız, Fransa'da Müslümanların dördüncü, hatta beşinci kuşağını temsil ettiklerini anımsatarak, buna rağmen 2022 yılında bile "yabancı" olarak anıldıklarını dile getirdi.

Fransa'da camilere veya mescitlere giden 800 bin ila 1 milyon arasında Müslüman olduğu tahmin ediliyor.

Hafız, ülkede seçimden sonra Müslüman karşıtı eylemlerin artmasından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.