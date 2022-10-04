Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in son iki yılda 24 camiyi kapatmasını yetersiz görerek daha fazla caminin kapatılmasını talep etti.

Fransa'da nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birliğin (RN) meclisteki sandalye sayısını artıran Marine Le Pen, Fransız kanalı BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in sorularını yanıtladı.

Le Pen, İçişleri Bakanı'nı kastederek "Bize 10 yıl boyunca bunu yapmasın Darmanin Bey, zaten 5 yıldır bunu yapıyor. Bir camiyi orada kapatıyor, bir camiyi burada kapatıyor. Arada bir tane vaiz gönderiyor. Fakat topraklarımızdaki bütün radikal camileri kapatması lazım." dedi.

Aşırı sağcı Le Pen, daha fazla caminin kapatılmasını istiyor

Gazeteci de Malherbe'in "hangi kriterlere göre bir caminin kapatılması gerektiği" sorusu üzerine Le Pen, bu kriterleri seçim zamanında Fransızlara sunduğuna işaret ederek radikal söylemde bulunan bütün Müslümanların da sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Fransa'da iki yılda 24 cami kapatıldı

Paris yönetimi, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "radikalizmle mücadele" adı altında son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 24'ünü kapattı.

AA'nın aktardığına göre; İçişleri Bakanı Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.