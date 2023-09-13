Fransa’da aşırı sıcaklar 400’den fazla can aldı

AA
Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor.
Fransa'da ağustos ayında yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklıkları kayıtlara geçti.
Avrupa ülkesinde hayatı zorlaştıran hava şartları nedeniyle ölümler meydana geldi.
52 vilayet etkilendi
Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos’ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3’ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı.
400'den fazla kişi hayatını kaybetti
Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 “fazladan ölüm” meydana geldi.
Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)