Fransa'da aşırı sıcaklar 80 ölüme yol açtı Geçtiğimiz aya ilişkin rapora göre onlarca can kaybı, sıcak hava dalgası nedeniyle yaşandı.

AA

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Fransa'da temmuz ayında yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklıkları kayıtlara geçti.

Avrupa ülkesinde hayatı zorlaştıran hava şartları nedeniyle ölümler meydana geldi.

Kavurucu sıcaklar sebebiyle 7-13 Temmuz tarihleri arasında onlarca kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınının Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

En az 80 can kaybı

Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken, söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.

İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.

Sıcak hava dalgası Fransa'yı etkisi altına aldı

Fransa'nın güney bölgeler, geçtiğimiz ay, sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

Bunun üzerine ülkedeki Meteoroloji kurumu Meteo France, özellikle güney bölgelerindeki insanları sıcak havaya karşı tedbir alması için uyardı.