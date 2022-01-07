Fransa'nın başkenti Paris'te, Temyiz Mahkemesi denetiminde stajyer avukatların mesleklerine başlamaları için yemin töreni düzenlendi.

Revolutionpermenante sitesindeki habere göre, bir avukat adayı, Paris Barosu Formasyon Okulu’nun (EFB) diploma töreninde İslamofobik muameleye maruz kaldı.

Törende okul görevlileri, başörtülü olduğunu fark ettikleri "Sara" ismindeki stajyer avukata başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi takdirde salondan atılacağı uyarısında bulundu.

Öğrencinin başörtüsünü çıkarmayı tercih etmediğini belirtmesi üzerine görevliler, Sara'yı görünmemesi için salonun arkasında tenha bir yere oturmaya zorladı.

Sara'nın itirazı üzerine başka bir idareci, genç stajyere başörtüsünü hemen çıkarmasını aksi durumda yeminde bulunmasına izin vermeyecekleri tehdidinde bulundu.

Görevlilerin tutumuna, salondaki diğer avukat adayları tepki gösterdi.

Salonda bulunan diğer bir öğrencinin, Twitter'dan "Paris Baro Okulu tarafından düzenlenen stajyer avukatlar yemin töreninde, arkasında bulunan başörtülü bir aday avukatın okul yönetimince başörtüsünü çıkarmaya zorlandığını" yazmasıyla olay medyaya yansıdı.

Sara, basın mensuplarına kendisine yönelik İslamofobik tutuma ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin içinde maruz kaldığı bu İslamofobik tutumun kendisini küçük düşürdüğünü belirtti.

Yemini sırasında başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan Sara, şunları kaydetti:

"Komik olan, başörtümü çıkarmaya zorlayanlar ve yeminimizi kabul edenler yarım saat sonra kürsüye çıkıp, özgürlük ve bağımsızlık hakkında konuşma yaptı. Halbuki kısa süre önce aynı kişiler, beni başörtümü çıkarmaya zorladı. Tamamen ikiyüzlü bir durum."

Fransa’da, avukat adayı başörtüsünü çıkarmaya zorlandı

Paris Barosu Formasyon Okulu’nun düzenlediği diploma töreninde Sara isimli bir avukat adayı, başörtüsünü çıkarmaya zorlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Temyiz Mahkemesi denetiminde stajyer avukatların mesleklerine başlamaları için yemin töreni düzenlendi.

Revolutionpermenante sitesindeki habere göre, bir avukat adayı, Paris Barosu Formasyon Okulu’nun (EFB) diploma töreninde İslamofobik muameleye maruz kaldı.

Törende okul görevlileri, başörtülü olduğunu fark ettikleri "Sara" ismindeki stajyer avukata başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi takdirde salondan atılacağı uyarısında bulundu.

TENHA BİR YERDE OTURMAYA ZORLANDI

Öğrencinin başörtüsünü çıkarmayı tercih etmediğini belirtmesi üzerine görevliler, Sara'yı görünmemesi için salonun arkasında tenha bir yere oturmaya zorladı.

DİĞER AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sara'nın itirazı üzerine başka bir idareci, genç stajyere başörtüsünü hemen çıkarmasını aksi durumda yeminde bulunmasına izin vermeyecekleri tehdidinde bulundu.

Görevlilerin tutumuna, salondaki diğer avukat adayları tepki gösterdi.

Salonda bulunan diğer bir öğrencinin Twitter'dan "Paris Baro Okulu tarafından düzenlenen stajyer avukatlar yemin töreninde, arkasında bulunan başörtülü bir aday avukatın okul yönetimince başörtüsünü çıkarmaya zorlandığını" yazmasıyla olay medyaya yansıdı.

“BAŞÖRTÜYÜ ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR KÜRSÜYE ÇIKIP ÖZGÜRLÜK HAKKINDA KONUŞMA YAPTI”

Sara, basın mensuplarına kendisine yönelik İslamofobik tutuma ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin içinde maruz kaldığı bu İslamofobik tutumun kendisini küçük düşürdüğünü belirtti.

Yemini sırasında başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan Sara, şunları kaydetti:

"Komik olan, başörtümü çıkarmaya zorlayanlar ve yeminimizi kabul edenler yarım saat sonra kürsüye çıkıp özgürlük ve bağımsızlık hakkında konuşma yaptı. Halbuki kısa süre önce aynı kişiler, beni başörtümü çıkarmaya zorladı. Tamamen ikiyüzlü bir durum."

Fransa’da, avukat adayı başörtüsünü çıkarmaya zorlandı Paris Barosu Formasyon Okulu’nun düzenlediği diploma töreninde Sara isimli bir avukat adayı, başörtüsünü çıkarmaya zorlandı. Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Temyiz Mahkemesi denetiminde stajyer avukatların mesleklerine başlamaları için yemin töreni düzenlendi. Revolutionpermenante sitesindeki habere göre, bir avukat adayı, Paris Barosu Formasyon Okulu’nun (EFB) diploma töreninde İslamofobik muameleye maruz kaldı. Törende okul görevlileri, başörtülü olduğunu fark ettikleri "Sara" ismindeki stajyer avukata başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi takdirde salondan atılacağı uyarısında bulundu. TENHA BİR YERDE OTURMAYA ZORLANDI Öğrencinin başörtüsünü çıkarmayı tercih etmediğini belirtmesi üzerine görevliler, Sara'yı görünmemesi için salonun arkasında tenha bir yere oturmaya zorladı. DİĞER AVUKATLAR TEPKİ GÖSTERDİ Sara'nın itirazı üzerine başka bir idareci, genç stajyere başörtüsünü hemen çıkarmasını aksi durumda yeminde bulunmasına izin vermeyecekleri tehdidinde bulundu. Görevlilerin tutumuna, salondaki diğer avukat adayları tepki gösterdi. Salonda bulunan diğer bir öğrencinin Twitter'dan "Paris Baro Okulu tarafından düzenlenen stajyer avukatlar yemin töreninde, arkasında bulunan başörtülü bir aday avukatın okul yönetimince başörtüsünü çıkarmaya zorlandığını" yazmasıyla olay medyaya yansıdı. “BAŞÖRTÜYÜ ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR KÜRSÜYE ÇIKIP ÖZGÜRLÜK HAKKINDA KONUŞMA YAPTI” Sara, basın mensuplarına kendisine yönelik İslamofobik tutuma ilişkin yaptığı açıklamada, herkesin içinde maruz kaldığı bu İslamofobik tutumun kendisini küçük düşürdüğünü belirtti. Yemini sırasında başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan Sara, şunları kaydetti: "Komik olan, başörtümü çıkarmaya zorlayanlar ve yeminimizi kabul edenler yarım saat sonra kürsüye çıkıp özgürlük ve bağımsızlık hakkında konuşma yaptı. Halbuki kısa süre önce aynı kişiler, beni başörtümü çıkarmaya zorladı. Tamamen ikiyüzlü bir durum."