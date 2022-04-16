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    Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi

    Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi

    Fransa’da, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu.
    • 16.04.2022 - 07:37
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 08:50
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    Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sebebiyle ayçiçek yağı krizi patlak vermişti.

    Fransa'da bu krizden nasibini aldı.

    Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kalırken, bazı marketlerde ayçiçek yağı alımına sınırlama getirildi.

    "Bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmadı"

    Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı.

    "Hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik"

    Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

    Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi #1

    Fiyatlar iki katına çıktı

    Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor.

    Fransız cipsleri üreten So Chips'in kurucu ortağı Julie Gérard, "Savaştan önce, Ocak 2022'de bin litre ayçiçek yağını bin 800 euro’ya satın alıyorduk. Bugün fiyat 3 bin 600 euro'ya yükseldi" dedi.

    Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi #2

    "Üreticiler ayçiçek yağı tedariki sıkıntısı yaşamaya çok yakın"

    İHA'nın haberine göre, bazı üreticiler ise fiyatları artırmaktan kaçınmak için ayçiçek yağını kolza tohumu, hindistancevizi yağı gibi diğer bitkisel yağlarla değiştirdiği bildirildi.

    İşlenmiş Gıda Ürünleri Şirketleri Derneği (ADEPALE) Başkanı Jérôme Foucault, "Bazı üreticiler ayçiçek yağı tedarikinde kesinti yaşamaya çok yakın. Önümüzdeki haftadan itibaren bazıları ayçiçek yağı yerine kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve hatta palmiye yağı kullanmaya zorlanacak” dedi.

    Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor

    Fransa'da üretilen ayçiçek yağı ulusal ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yılda 500 bin ton ayçiçek yağı üretilen ülkede 800 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Gıda şirketi Avril’e göre Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor.

    Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi #3

    Fransa’da ayçiçek yağı sıkıntısı baş gösterdi #4


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