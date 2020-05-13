Fransa'da başbakan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

Fransa'da başbakan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

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Fransız yöneticilerin, koronavirüs salgınını kötü yönettikleri gerekçesiyle haklarında 63 suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 991'e, vaka sayısı 213 bin 662'ye yükseldi.

Her gün yüzlerce insanın öldüğü ülkede salgının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 63 suç duyurusunda bulunuldu.

PARİS BAŞSAVCISI AÇIKLADI

Paris Savcısı François Molins, yaptığı açıklamada, Başbakan Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Çalışma Bakanı Muriel Penicaud ve şubat ayında görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Fransa Adalet Divanına 63 suç duyurusu yapıldığını belirtti.

Suç duyurusunda bulunanların Philippe'i ve bakanları salgının yol açtığı krizi iyi yönetememekle suçladığı ifade edildi.