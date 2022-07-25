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    Fransa'da başlayan yangın 14'üncü günde söndürüldü

    14 gün önce başlayan ve 20 bin 800 hektarlık yeşil alana yayılan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
    • 25.07.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 14:18
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    Fransa'da başlayan yangın 14'üncü günde söndürüldü

    Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın, 14'üncü günde kontrol altına alındı.

    Yangına müdahale edilirken sıcaklığın bazı bölgelerde 44 dereceye ulaşması beklendi ve bölgede 'kırmızı' alarm verildi.

    20 bin hektarlık alan zarar gördü

    Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından 20 bin 800 hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü belirlendi.

    Öte yandan yangının bazı yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tahliye edilen on binlerce kişinin evlerine geri dönebileceği valilik tarafından açıklandı.

    Fransa da başlayan yangın 14 üncü günde söndürüldü #1

    Paris'in iki kat büyüklüğünde

    Oluşan uygun hava şartları, günlerce devam eden yangın çalışmalarını güçlendirdi.

    Duman ve yanık kokusunun Paris'e kadar ulaştığı belirtilirken, alevlerden etkilenen bölgelerin büyüklüğünün Paris'in iki kat büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

    Rezarvasyonlar iptal edildi

    Tatil için Fransa'yı tercih eden turistlerin yangın nedeniyle rezervasyonlarını iptal etmesi ise bölgedeki işletmecileri zora soktu.

    Fransa da başlayan yangın 14 üncü günde söndürüldü #2


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