Fransa'da, başörtülü kadınlara polis şiddetine soruşturma

Yolun ortasında 2 başörtülü kadına Fransız polisi tarafından şiddet uygulanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fransa’nın Asnieres kentinde, başörtülü 2 kadına polis tarafından uygulanan şiddet görüntüleri tepki çekmişti.

14 Nisan’da yayınlanan görüntülerde, bir kadının aracının içinden çekildiği, dakikalarca yol ortasında tartaklanan kadınlardan birinin başına yumrukla vurulduğu görülmüştü.

Paris Emniyet Müdürlüğü görüntülerin yayılmasının ardından açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Yapılan açıklamada, polisin ihlal durumundaki bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtığı, durumun aciliyetine rağmen iki kadının yolun karşısına geçmeye çalışarak onları engellediğini iddia edilmişti.

Açıklamanın uydurulduğu iddia edildi

Sosyal medyada tanıkların ifadelerinden yola çıkarak paylaşılan bilgilerde ise, Fransız emniyetinin açıklamasının aksine polislerin geçiş haklarını kullanan başörtülü iki genç kadını, İslamofobik nedenlerle tartakladığı, açıklamanın polisleri korumak için uydurulduğu iddia edilmişti.

Fransa'da polis, başörtülü kadınları tartakladı VİDEO ARŞİV



Soruşturma başlatıldı

AA’nın haberine göre; mağdur kadınların avukatı Nabil Boudi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili Nanterre Savcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu.

Savcılığın soruşturmayı, kamu mensubu kişilerce kasıtlı şiddet uygulandığı ve alenen hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı ifade edildi.