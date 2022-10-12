Fransa'da bazı bölgeler akaryakıt satışına kısıtlama getirdi

Fransa'da rafinerilerdeki grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken, bazı bölgeler 2 günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama getirdi.

Dünya, Ukrayna-Rusya savaşı ile derin bir küresel krize girdi.

Bu, Avrupa'da ise Rusya'nın yaptırımlara karşı adımları sonrası enerji krizi olarak hissedildi. Kıtada kara kış için hazırlık yapılırken akaryakıt sektöründe grevler başladı.

Fransa'da rafinerilerdeki grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken, deposu bitmeden yakıt almasına izin verilmeyen araç sahipleriyle güvenlik güçleri kapışırken, polis araçlarının bile yakıt alamadığı için yolda kaldı..

Bazı bölgelerde 2 günlüğüne akaryakıt satışına kısıtlama

Fransız TotalEnergies'e ait 4 ve Amerikan Esso-ExxonMobil şirketlerine ait 2 rafinerideki çalışanların grevde olması nedeniyle akaryakıt krizi yaşanan Fransa'da, bazı bölgeler dünden bu yana akaryakıt satışında kısıtlamaya gitti.

Küçük araçlara günlük 30 litre sınırı

AA'nın aktardığı verilere göre, ülkenin güneyindeki Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes ve Herault bölgeleri yönetimleri küçük araçlara günlük 30, büyük araçlara ise günlük 120 litre akaryakıt satışına izin verdi.

Doğu Pyrenees bölgesi yönetimi kısıtlama uygulamasına bugün katılırken, kısıtlama kararının 14 Ekim akşamı son bulması bekleniyor.

Bidon veya varille benzin satışı yasak

Diğer yandan, Fransa'nın birçok bölgesinde öncelikli sayılan polis, jandarma ve itfaiye araçları, ambulanslar, okul servisleri, çiftçi araçları, posta şirketi ve cenaze araçlar ile soğuk gıda zinciri araçlarının kuyruk beklememesi için bu araçlara özel yakıt ikmal hattı uygulaması yapılıyor.

Bidon veya varil ile benzin satışı ise dün itibarıyla ülke genelinde yasaklandı.