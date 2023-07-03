Fransa'da belediye başkanları, isyan karşıtı mitingler düzenledi Ayaklanma karşısında açıklama yapan başkanlar, ülkenin ciddi huzursuzlukla karşılaştığını belirtti.

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Fransa'da Nahel M'in polis kurşununun hedefi olmasının ardından başlayan eylemler isyana dönüştü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, belediye başkanlarıyla bir araya gelmeye karar verdi.

L'Hay-les-Roses belediye başkanının evi de hedef oldu. Eve yanan araçla saldırı düzenlendi.

Belediye başkanlarından ayaklanma karşıtı mesaj

Bunun üzerine "Cumhuriyet düzenine dönüş için vatandaşların seferberliği" adlı gösteriler düzenlendi.

Ülkenin belediye başkanlarının oluşturduğu birliğin yaptığı açıklamada, "Fransa'nın aşırı şiddetle cumhuriyetçi sembolleri hedef alan ciddi huzursuzluklara sahne olduğu" kaydedildi.

Fransız halkı da tepki gösterdi

France 24'ün haberine göre, Fransız halkı da ayaklanmalara karşı olduğunu ifade etmek için L'Haÿ-les-Roses belediye binasının önünde toplandı.

Yaşanan söz konusu olayda belediye başkanının eşi ve bir çocuğu yaralanmıştı.

L'Haÿ-les-Roses'ta daha önce böyle bir durum yaşanmadığı, yerel halkın ortaya çıkan tablo karşısında şaşırdığı belirtildi.