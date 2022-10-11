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    Fransa'da benzin fiyatlarına müdahale edildi

    İstasyona baskın düzenleyen bir grup, yakıtı kendi belirledikleri fiyattan sattı. Yaşananlar üzerine Fransız polisi harekete geçti.
    • 11.10.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 14:07
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    Fransa'da benzin fiyatlarına müdahale edildi

    Avrupa ülkesi Fransa'da akaryakıt krizi devam ediyor.

    Petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle sürücüler zor günlerden geçiyor.

    Böyle bir dönemde Val-d'Oise bölgesinde bazı gençler, bir istasyonu "işgal ederek" benzini kendi belirledikleri fiyattan sattı.

    İstasyonu basıp, fiyatlara müdahale ettiler

    Araçların uzun kuyruk oluşturduğu istasyonu basarak araç girişini kontrol altına alan gençler, bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verirken, diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin sattı.

    Polis harekete geçti

    Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. İstasyondaki "işgal", polisin müdahalesiyle son bulurken, olayla ilgili 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı.

    Diğer yandan, hükümetin Fransız Total ile Amerikan Esso-Exxonmobil şirketlerine ait rafinerilerde devam eden grevlerin sonlandırılması çağrısına rağmen, sendikalar grevi sürdürme kararı aldı.

    Fransa da benzin fiyatlarına müdahale edildi #1

    İstasyonlarda akaryakıt sıkıntısı

    Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, bu sabah yaptığı açıklamada, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti.

    AA'nın haberine göre, ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29,4’ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

    Fransa da benzin fiyatlarına müdahale edildi #2

    Maaş artışı talebiyle grev kararı

    Total’e ait 6 rafinerinin 3’ünde CGT’nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulması ve 2022 için maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisi de katılmıştı.

    Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.


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