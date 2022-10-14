Benzin sırası Fransızların rutini haline geldi

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle istasyonlardaki benzin kuyrukları sıradan hale geldi. Fransızlar, araçlarının deposunu komşu ülke Belçika'da doldurmaya başladı.

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi büyümeye devam ediyor.

Ülke genelinde benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30'unda akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken birçok bölgede sadece belirli istasyonlar akaryakıt tedariki sağlamaya başladı.

Başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Neuilly-Sur-Marne kentinde vatandaşların akaryakıt almak için istasyon önünde oluşturduğu kuyruk AA kameralarına yansıdı.

Ortalama 1,5-2 saat bekliyorlar

Söz konusu kuyruk, kentin Resistance Meydanı yakınlarına kadar devam ederken, sürücüler akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5-2 saat bekliyor.

Öte yandan polis ekipleri arbede yaşanmaması için dağıtım yapan istasyonlarda nöbet tutuyor.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık"

Uzun kuyrukta akaryakıt bekleyenlerden Hawa Siby, AA muhabirine, yaklaşık 2 saattir sıra beklediğini söyledi. Bir haftadan fazladır bu krizi yaşadıklarını anlatan Siby, şunları kaydetti:

"(Akaryakıt kriziyle ilgili hükümetten) Hiçbir cevap alamıyoruz. Hala bunun nereye varacağını bilmiyoruz. Hayatımızı bloke ettiğini düşünüyorum. İş olsun, eğitim olsun, ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Fransa'da bir ilk."

Siby, hangi benzin istasyonlarında akaryakıt bulabilecekleri hakkında bilgi alabildikleri bir uygulama olduğunu belirterek, bazen sıra geldiğinde ise akaryakıtın bitme durumuyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Fransa'da akaryakıt sırası kameralara yansıdı

" Her şey kötüye gidiyor"

Soyadını vermek istemeyen Hassan adındaki araç sürücüsü de 1 saat 20 dakikadır kuyrukta beklediğini dile getirerek, "Her şey kötüye gidiyor." diye konuştu.

Akaryakıt yokluğunun çalışanlar için sorun teşkil ettiğini aktaran Hassan, izin gününden istifade ederek arabasına benzin aramaya çıktığını söyledi. Hassan, hükümetin bu sorunu çözmesi gerektiğine işaret etti.

Öte yandan bir diğer istasyonda ise akaryakıtın tükendiği gözlemlendi.

Yerel basında yer alan habere göre, Fransa'da benzin ve mazot bulunamaması, vatandaşların akaryakıtı başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.

Yakıtı Belçika'dan alıyorlar

Fransa'da yaşanan krizi nedeniyle pek çok sürücü araçlarına akaryakıtı Belçika'dan alıyor. Özellikle Belçika sınırına yakın bölgelerde yaşayan Fransızlar, akaryakıt temin edemedikleri için yakıtlarını komşu ülkeden almak zorunda kalıyor.